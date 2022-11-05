В Костроме в пожаре в ночном клубе погибли 13 человек. Причиной возгорания могла стать пиротехника

«Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках. Потом проследовал на танцпол и запустил ракетницу», — поделился собеседник ТАСС, подчеркнув, что мужчина был сильно пьян. Подозреваемого уже задержали.