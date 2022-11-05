В Костроме в пожаре в ночном клубе погибли 13 человек. Причиной возгорания могла стать пиротехника

«По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах, после чего существование такой версии подтвердили и в прокуратуре. По словам собеседника агентства, после запуска ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке.
«Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках. Потом проследовал на танцпол и запустил ракетницу», — поделился собеседник ТАСС, подчеркнув, что мужчина был сильно пьян. Подозреваемого уже задержали.
МЧС установило, что в клубе не проводилось проверок, потому что собственником здания был указан индивидуальный предприниматель, а арендатор «Полигона» в 2019 году сообщил надзорным органам, что прекратил там свою деятельность.
Следственный комитет возбудил дело по уголовным статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Baza пишет, что во время пожара работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты. Пожарным пришлось выламывать закрытые двери, чтобы выпустить людей.
«Когда началась драка, они включили свет, произошел хлопок и пошло моментально задымление. Моментально пошло. Был хлопок, пошло задымление, началась паника, пошел дым. Единственное, что я сказал, — успокойтесь. Сказал и пошел вышибать дверь. Я ее как‑то на автомате вышиб, и народ пошел», — рассказал Baza один из посетителей «Полигона».
Владельцем клуба является депутат местной областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он также владеет несколькими компаниями, связанными с недвижимостью, строительством и гостиничным бизнесом. Он пообещал оказать «всю необходимую помощь» семьям погибших.
Похожий случай с использованием пиротехники случился 5 декабря 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь». Тогда погибли 155 человек. Правительство Пермского края ушло в отставку.
После этого Владимир Путин заявил о необходимости «окончательно избавиться от практики формальных проверок, которые лишь создают иллюзию порядка, отвлекают силы и внимание сотрудников от реальных проблем». Однако с 2011 года пожары в клубах случались неоднократно.