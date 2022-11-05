Майкл Шеннон и Джессика Честейн играют кантри-музыкантов в трейлере «Джордж и Тэмми»

У сериала «Джордж и Тэмми» с Майклом Шеннон и Джессикой Честейн в главных ролях появился трейлер. Актеры сыграли кантри-музыкантов Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт.
Сериал покажет историю любви легендарных музыкантов 1970-х. Хоть брак Джонса и Уайнетт оказался недолговечным, он вдохновил их на написание знаменитых песен, ставших хитами. За свою карьеру они записали четырнадцать синглов, которые попали в чарт Billboard Hot Country Singles.
Шоу основывается на биографической книге биографическая книга «The Three of Us: Growing Up with Tammy and George», написанной дочерью музыкантов Тамалой Джорджетт Джонс. Все шесть серий поставил австралийско-канадский режиссер Джон Хиллкот, сценарий написали Эйб Сильвия и Брайан Голубофф.
«Джордж и Тэмми» выйдет на стримингах Showtime и Paramout+ 4 декабря.