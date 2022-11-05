Майкл Шеннон и Джессика Честейн играют кантри-музыкантов в трейлере «Джордж и Тэмми»

Сериал покажет историю любви легендарных музыкантов 1970-х. Хоть брак Джонса и Уайнетт оказался недолговечным, он вдохновил их на написание знаменитых песен, ставших хитами. За свою карьеру они записали четырнадцать синглов, которые попали в чарт Billboard Hot Country Singles.