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Руководство системы сверхскоростных поездов Hyperloop объявило о старте масштабных испытаний
Денис Ламехов
Сегодня в 10:11

Компания американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company заявила о старте полномасштабных испытаний системы сверхскоростных поездов Hyperloop. Сообщение появилось в твиттере организации.

Как именно будут тестировать систему, пока неясно. Ничего не сообщается и о конкретных масштабах испытаний. К посту прикреплены две фотографии: на них изображен электромобиль Tesla — еще одно детище Маска — в аэродинамической трубе Hyperloop. При этом все запуски обычно проводятся с использованием капсулы — прототипа поезда.

В трубе капсула способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей. При этом концепт системы открыт — к ее тестированию может присоединиться любой желающий.

В ноябре 2020 года Virgin Hyperloop впервые испытала сверхбыструю капсулу с пассажирами — ее скорость достигла 160 километров в час.

Спустя всего несколько дней прототип вакуумного поезда Hyperloop в Южной Корее развил скорость в 1000 километров в час. Корея планирует запустить сеть таких поездов к 2024 году, сократив время пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут.

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