Руководство системы сверхскоростных поездов Hyperloop объявило о старте масштабных испытаний

Как именно будут тестировать систему, пока неясно. Ничего не сообщается и о конкретных масштабах испытаний. К посту прикреплены две фотографии: на них изображен электромобиль Tesla — еще одно детище Маска — в аэродинамической трубе Hyperloop. При этом все запуски обычно проводятся с использованием капсулы — прототипа поезда.