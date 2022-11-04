Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович стал налоговым резидентом Швейцарии

Получивший статус резидента может проживать на территории Швейцарии со всей своей семьей, иметь бизнес за рубежом, но не имеет права работать на территории страны. «Такое резидентство может стать отправной точкой в дальнейшем получении ВНЖ (вида на жительство. — Прим. авт.) в этой стране и гражданства. Предположу, что основной путь в случае бизнесмена — это открытие бизнеса в одном из кантонов», — поделился с изданием предположением управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.