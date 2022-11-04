Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович стал налоговым резидентом Швейцарии

Основатель группы Bosco di Ciliegi, управляющей столичным ГУМом, Михаил Куснирович получил статус резидента Швейцарии. Это заметил РБК в уведомлении компании Investments Global Limited, опубликованном в реестре британских юрлиц.
О прежнем налоговом резидентстве Куснировича в документах дополнительно не сообщается. В середине марта он получил итальянское гражданство, но от российского не отказывался — законодательство позволяет иметь второе.
В Bosco di Ciliegi в ответ на запрос РБК пояснили, что никаких дополнительных изменений в структуре компании из‑за смены личного резидентского статуса ее владельца в дальнейшем не предвидится.
Получивший статус резидента может проживать на территории Швейцарии со всей своей семьей, иметь бизнес за рубежом, но не имеет права работать на территории страны. «Такое резидентство может стать отправной точкой в дальнейшем получении ВНЖ (вида на жительство. — Прим. авт.) в этой стране и гражданства. Предположу, что основной путь в случае бизнесмена — это открытие бизнеса в одном из кантонов», — поделился с изданием предположением управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Последний раз Куснирович входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов Forbes в 2020 году (186-е место), когда его состояние оценили в 500 млн долларов. Согласно документам Investments Global Limited, по состоянию на 21 декабря 2021 года Куснирович напрямую владел 70% Bosco di Ciliegi, остальные 30% были у Bosco Holding Limited.