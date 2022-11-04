«Тинькофф» отрицает рекомендации своим сотрудникам работать из Армении, Беларуси и Казахстана

2 ноября Frank Media со ссылкой на источники писало, что уже уехавшим сотрудникам «Тинькофф Банка» рекомендуют работать из Армении, Беларуси и Казахстана, потому что в этих странах есть их офисы. В пресс-службе компании заявили изданию, что не рекомендует сотрудникам уезжать из России.
Представители «Тинькофф Банка» рассказывали про гибридный формат работы: «Большинство сотрудников могут работать удаленно и посещать офис, когда в этом есть необходимость (командные дни, встречи и т. д.)».
После объявления частичной мобилизации в России топ-менеджеры «Тинькофф», по словам собеседников Frank Media, близких к банку, рекомендовали эти страны из‑за его центров разработок, которые есть там. Они предупредили, что с декабря могут ограничить доступ к чувствительным данным для тех, кто уехал, но возможность удаленной работы оттуда собирались сохранить.
Зарубежные офисы у «Тинькофф» небольшие. «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис», — поделился один из сотрудников банка. Другой собеседник отмечает, что зарубежные офисы компании все еще не такие, как в Москве.
На сайте группы «Тинькофф» говорится, что примерно 70% сотрудников штаб-квартиры в Москве — это айтишники, почти 26 тыс. человек работали там к концу 2021 года. Сколько из них работает за пределами России, неизвестно.