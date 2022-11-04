«Тинькофф» отрицает рекомендации своим сотрудникам работать из Армении, Беларуси и Казахстана

Зарубежные офисы у «Тинькофф» небольшие. «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис», — поделился один из сотрудников банка. Другой собеседник отмечает, что зарубежные офисы компании все еще не такие, как в Москве.