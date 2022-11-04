Реклама
Новости
«Тинькофф» отрицает рекомендации своим сотрудникам работать из Армении, Беларуси и Казахстана
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

2 ноября Frank Media со ссылкой на источники писало, что уже уехавшим сотрудникам «Тинькофф Банка» рекомендуют работать из Армении, Беларуси и Казахстана, потому что в этих странах есть их офисы. В пресс-службе компании заявили изданию, что не рекомендует сотрудникам уезжать из России.

Представители «Тинькофф Банка» рассказывали про гибридный формат работы: «Большинство сотрудников могут работать удаленно и посещать офис, когда в этом есть необходимость (командные дни, встречи и т. д.)».

После объявления частичной мобилизации в России топ-менеджеры «Тинькофф», по словам собеседников Frank Media, близких к банку, рекомендовали эти страны из‑за его центров разработок, которые есть там. Они предупредили, что с декабря могут ограничить доступ к чувствительным данным для тех, кто уехал, но возможность удаленной работы оттуда собирались сохранить.

Зарубежные офисы у «Тинькофф» небольшие. «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис», — поделился один из сотрудников банка. Другой собеседник отмечает, что зарубежные офисы компании все еще не такие, как в Москве.

На сайте группы «Тинькофф» говорится, что примерно 70% сотрудников штаб-квартиры в Москве — это айтишники, почти 26 тыс. человек работали там к концу 2021 года. Сколько из них работает за пределами России, неизвестно.

расскажите друзьям
теги
Тинькофф банк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»