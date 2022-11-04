Житель Великобритании вылечился от коронавируса спустя 411 дней

По словам врачей, был проведен генетический анализ, который показал, что пациент был заражен ранним вариантом штамма коронавируса, пришедшего из Ухани, уже давно мутировавшего в «Альфу», «Дельту» и «Омикрон». Более того, британец не был инфицирован повторно — все 411 дней он лечился от одного варианта вируса.