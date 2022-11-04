Житель Великобритании вылечился от коронавируса спустя 411 дней

59-летний британец получил отрицательный результат теста на COVID-19 спустя 411 дней борьбы с болезнью. Об этом сообщает Sky News.
Впервые о заражении пациента коронавирусом стало известно в декабре 2020 года. С тех пор результаты тестов всегда давали положительный результат, несмотря на то, что симптомов заболевания у него уже не было.
По словам врачей, был проведен генетический анализ, который показал, что пациент был заражен ранним вариантом штамма коронавируса, пришедшего из Ухани, уже давно мутировавшего в «Альфу», «Дельту» и «Омикрон». Более того, британец не был инфицирован повторно — все 411 дней он лечился от одного варианта вируса.
Только после проведения генетического теста пациента удалось вылечить. Врачи использовали препарат «Редженерон». Этим же коктейлем, состоящим из антител к коронавирусу, был вылечен Дональд Трамп.
Врачи в лондонской больнице Святого Томаса отмечают, что им неизвестно о другом задокументированном случае в мире, когда пациент, заразившийся коронавирусом, вылечился спустя такой продолжительный срок.