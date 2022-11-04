У правительства Москвы появилась возможность создать ведомство по охране метрополитена

В этот же день, 4 ноября, Путин внес сразу несколько изменений в законодательство о военной службе в Вооруженных силах РФ. В рамках мобилизации теперь могут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления (с некоторыми исключениями), можно будет проходить альтернативную гражданскую службу, а добровольцы будут приравниваться к военнослужащим по контракту.