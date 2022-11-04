У правительства Москвы появилась возможность создать ведомство по охране метрополитена

Российский президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство Москвы полномочиями создавать ведомственную охрану для защиты метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения внесли в закон «О ведомственной охране». Силовая структура будет заниматься охраной Московского метрополитена и иных объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро.
Правительство Москвы может определить численность работников ведомственной охраны, ее структуру и порядок организации деятельности. Создавать ведомственную охрану ранее могли лишь федеральные госорганы, федеральные органы исполнительной власти и организации.
В этот же день, 4 ноября, Путин внес сразу несколько изменений в законодательство о военной службе в Вооруженных силах РФ. В рамках мобилизации теперь могут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления (с некоторыми исключениями), можно будет проходить альтернативную гражданскую службу, а добровольцы будут приравниваться к военнослужащим по контракту.