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У правительства Москвы появилась возможность создать ведомство по охране метрополитена
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:51

Российский президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство Москвы полномочиями создавать ведомственную охрану для защиты метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесли в закон «О ведомственной охране». Силовая структура будет заниматься охраной Московского метрополитена и иных объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро.

Правительство Москвы может определить численность работников ведомственной охраны, ее структуру и порядок организации деятельности. Создавать ведомственную охрану ранее могли лишь федеральные госорганы, федеральные органы исполнительной власти и организации.

В этот же день, 4 ноября, Путин внес сразу несколько изменений в законодательство о военной службе в Вооруженных силах РФ. В рамках мобилизации теперь могут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления (с некоторыми исключениями), можно будет проходить альтернативную гражданскую службу, а добровольцы будут приравниваться к военнослужащим по контракту.

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теги
Правительство Москвы
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Владимир Путин
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