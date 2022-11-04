Гарик Харламов уходит из комедийного шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. Об этом комик сообщил в своем инстаграме*, прикрепив посту скриншот с заметкой «Ленты.ру».
Издание накануне сообщило, что Харламову «подобрали замену». Вместо него ведущим шоу станет стендап-комик Андрей Бебуришвили.
«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал Харламов.
Новый выпуск Comedy Club с Андреем Бебуришвили в роли ведущего выйдет уже сегодня, 4 ноября, в 21.00.
Подписчики Харламова в комментариях надеются, что все это может быть шуткой. Ждем официальных комментариев от ТНТ.
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