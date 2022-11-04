Reuters: страны G7 договорились ввести фиксированный потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» в сентябре объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Евросоюз вынес соответствующее решение в октябре, когда был одобрен восьмой пакет санкций против России. Тогда сообщалось, что ЕС начнет соблюдать ограничения с февраля 2023 года.