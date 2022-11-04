Reuters: страны G7 договорились ввести фиксированный потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» и Австралия пришли к соглашению, что потолок цен на российскую нефть будет фиксированным. Альтернативным вариантом была скидка к индексу цен на нефть из РФ, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение нормативных требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — заявил собеседник агентства.
По его мнению, привязка цены к индексу может привести к излишней волатильности и потенциальным колебаниям цен, что впоследствии позволит Кремлю влиять на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.
Вместе с тем лидеры стран G7 договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. Ее размер пока не установлен, ожидается, что цена будет утверждена до конца ноября.
Страны «Большой семерки» в сентябре объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Евросоюз вынес соответствующее решение в октябре, когда был одобрен восьмой пакет санкций против России. Тогда сообщалось, что ЕС начнет соблюдать ограничения с февраля 2023 года.