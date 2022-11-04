Песня «Так хочется жить» и плюшевые гробы: в Москве прошла выставка ритуальных услуг

3 ноября в «Экспоцентре» в Москве завершился трехдневный международный форум-выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса «Некрополь». Представители 180 компаний-участников обсудили «работу похоронной отрасли в современных реалиях». «Афиша Daily» рассказывает, как прошло мероприятие и что на нем показали.
Первое, что увидели гости «Некрополя», — это аниматоры в ростовых плюшевых гробах. На выставке прошел показ траурной моды и мастер-класс по ритуальной флористике, передает «Бизнес Online». Организаторы подготовили фотозону с креслом в виде гроба и представили вариант костюмированного сопровождения похорон в египетском стиле.
В рамках «Некрополя» выступила группа «Рождество» с песней «Так хочется жить». Некоторые участники форума ходили в черных футболках с надписью «Грустно и точка».
В центре зала «Экспоцентра» похоронные бригады устроили соревнование, кто лучше и быстрее оденет и накрасит манекен покойника. Церемониймейстеры с микрофонами в руках боролись за звание лучшего ведущего похорон.
На сайте «Экспоцентра» говорится, что в форуме приняли участие компании из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска, Владивостока, Красноярска, Нижнего Новгорода и Уфы. Среди зарубежных гостей — белорусы, венгры и чехи, которые показали «новые технологии производства» ритуальных принадлежностей.
Представители похоронного бизнеса обсудили мобильные крематории и импортозамещение в сфере кремационных печей, добавила «Газета.ru». У них появилась возможность обменяться опытом и обсудить работу, «наладить контакты с ведомствами и решить организационные вопросы».
«Некрополь» проводится в России с 1996 года, а самый первый форум российских похоронщиков собрался еще раньше — в 1992-м. Это уже 30-й раз, когда ритуальный бизнес представляет выставку в Москве.
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