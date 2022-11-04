«Не можем не возразить ужасающей формулировке»: команда Московской биеннале ответила на ее отмену

«Нам шанса не дали. Особенно жаль, что Москва не увидит работы художниц из Донецка и Луганска. Настя Дейнека, помимо общей работы с Сашей Купаляном, в своем зале повторила „Ангела Донбасса“, которого нарисовала впервые на стене разбомбленного 1 июня 2022 года детского садика. И видео с ее работами на стенах Донецка мы повесили рядом», — пишет команда биеннале.