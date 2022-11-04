«Не можем не возразить ужасающей формулировке»: команда Московской биеннале ответила на ее отмену

Организаторы и художники 9-й Московской международной биеннале современного искусства прокомментировали решение Министерства культуры закрыть выставку. Их обращение опубликовано на официальном сайте биеннале.
Об отмене выставки команда узнала из новостей. Организаторы не планируют оспаривать решение Минкульта, однако «не могут не возразить ужасающей формулировке „несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранный площадки“».
«По решению экспертного совета Московской биеннале, в 9-й Московской биеннале участвуют только российские художники — 27 авторов. Для кого‑то это первая серьезная выставка, для кого‑то — всего лишь строчка в длинном списке экспозиций на ведущих площадках всего мира. Общее у них одно: каждый — талантливый художник», — говорится в обращении.
Отмечается, что выставка была уже готова — до ее открытия оставалось три дня. Организаторам нужен был один день, чтобы «доделать 3 инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать ван Дейка».
«Нам шанса не дали. Особенно жаль, что Москва не увидит работы художниц из Донецка и Луганска. Настя Дейнека, помимо общей работы с Сашей Купаляном, в своем зале повторила „Ангела Донбасса“, которого нарисовала впервые на стене разбомбленного 1 июня 2022 года детского садика. И видео с ее работами на стенах Донецка мы повесили рядом», — пишет команда биеннале.
Организаторы 9-й Московской биеннале успели снять видео с выставки до того, как залы опечатали.
О решении Министерства культуры отменить 9-ую Московскую биеннале стало известно накануне. Выставка должны была открыться 7 ноября в Новой Третьяковке. В ведомстве заявили, что причиной такого решения «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».
Кроме того, в Минкульте добавили, что фонд «Биеннале современного искусства» не выполнил договорные обязательства перед Третьяковской галереей. В частности, фонд нарушил сроки монтажа выставки и не предоставил документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности мероприятия.