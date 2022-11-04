Бывшая домработница Джеффа Безоса подала на него в суд из‑за небезопасных условий труда

Бывшая домработница основателя Amazon Джеффа Безоса подала в суд на бизнесмена. По ее словам, она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда, пишет AP.
Иск подала Мерседес Уэдаа, которая уже много лет работает у богатых жителей Сиэтла, включая покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена. В 2019 году она была нанята на должность «координатора по дому» Безоса. Изначально она была единственной уборщицей, но позже у нее появились помощники.
Мерседес Уэдаа утверждает, что она подверглась дискриминации и только после этого решила подать в суд на Безоса. Она считает, что ее уволили из‑за «нелепо придуманной причины» — якобы она выглядит «несчастной» и плохо влияет на команду домработниц.
В иске указано, что Уэдаа могла работать до 14 часов в день, при этом о праве на перерывы для отдыха ей никогда не говорили. У уборщиков не было специально отведенной комнаты для отдыха, и поесть они могли только в прачечной.
Кроме того, когда семья Безосов была дома, домработницам разрешалось входить только для уборки, заявляет Уэдаа. Уборщики буквально не могли выходить из прачечной, и им приходилось вылезать через окно в подсобное помещение, чтобы оттуда попасть в туалет. Из‑за отсутствия легкодоступного туалета у домработниц часто развивались инфекции мочевыводящих путей, говорится в иске.
Адвокат Джеффа Безоса Гарри Коррелл назвал претензии абсурдными и заявил, что Уэдаа была уволена «по причинам производительности». По его словам, у домработниц было несколько туалетов и комнат для отдыха.