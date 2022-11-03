Владимир Путин подписал указ о выплате мобилизованным по 195 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным гражданам 195 тыс. рублей. Об этом стало известно из опубликованного на портале правовой информации документa.
Выплаты получат призванные в ходе частичной мобилизации россияне, а также военнослужащие, служащие по призыву, за исключением тех, кто замещает воинские должности курсантов военных образовательных организаций.
Кроме того, в указ включены иные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы во время СВО сроком на один года и более. Речь идет только о тех, кто заключил контракт после 21 сентября.
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