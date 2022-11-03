Владимир Путин подписал указ о выплате мобилизованным по 195 тыс. рублей

Ранее Владимир Путин заявлял, что 195 тыс. рублей будут выплачиваться военным ежемесячно, в том числе тогда, когда они будут проходить подготовку и обучение. В Ульяновской области мобилизованные сообщали о том, что деньги до них пока не доходили.