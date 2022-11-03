H&M планирует закрыть все магазины в России до конца 2022 года

В настоящее время закрыты более половины магазинов — всего в стране их 172. В H&M заявили: «Мы следуем нашему плану, и на данный момент у нас все еще есть часть магазинов, временно открытых для распродажи оставшихся товаров. Закрытие магазинов происходит постепенно, как и планировалось. <…> Как мы сообщали ранее, мы хотим убедиться, что завершение нашей деятельности в стране осуществляется ответственно».