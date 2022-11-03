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H&M планирует закрыть все магазины в России до конца 2022 года
Денис Ламехов
Сегодня в 23:04

Шведская сеть магазинов одежды H&M планирует закрыть все розничные точки в России до конца 2022 года. На сообщение, размещенное на новостном портале банка Swedbank, обратил внимание РБК.

В настоящее время закрыты более половины магазинов — всего в стране их 172. В H&M заявили: «Мы следуем нашему плану, и на данный момент у нас все еще есть часть магазинов, временно открытых для распродажи оставшихся товаров. Закрытие магазинов происходит постепенно, как и планировалось. <…> Как мы сообщали ранее, мы хотим убедиться, что завершение нашей деятельности в стране осуществляется ответственно».

Магазины сети были временно закрыты в марте. 18 июля холдинг H&M Group (объединяет бренды H&M, COS, Monki, Weekday и другие) сообщил о решении покинуть российский рынок, а спустя три дня объявил, что на финальной распродаже перед уходом из России товары будут продаваться по полной цене.

28 июля «Коммерсант» писал, что H&M выставил на продажу свой бизнес в России. Россия — шестой по величине рынок для холдинга. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).

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