H&M планирует закрыть все магазины в России до конца 2022 года

Шведская сеть магазинов одежды H&M планирует закрыть все розничные точки в России до конца 2022 года. На сообщение, размещенное на новостном портале банка Swedbank, обратил внимание РБК.
В настоящее время закрыты более половины магазинов — всего в стране их 172. В H&M заявили: «Мы следуем нашему плану, и на данный момент у нас все еще есть часть магазинов, временно открытых для распродажи оставшихся товаров. Закрытие магазинов происходит постепенно, как и планировалось. <…> Как мы сообщали ранее, мы хотим убедиться, что завершение нашей деятельности в стране осуществляется ответственно».
28 июля «Коммерсант» писал, что H&M выставил на продажу свой бизнес в России. Россия — шестой по величине рынок для холдинга. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).