РБК: один из крупных турецких банков Denizbank резко ужесточил условия обслуживания для россиян

Крупный турецкий банк Denizbank резко ужесточил условия обслуживания клиентов из России, пишет РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам оформлять карты в Турции.
Теперь для открытия счета российским гражданам необходимо внести депозит в размере от 5 тыс. долларов (порядка 310 тыс. рублей) — он будет заморожен на 30 дней. Ранее депозит составлял 10 тыс. лир (порядка 540 долларов или около 33 тыс. рублей).
Также при открытии счета банк просит россиян подписать документ, где клиент обязуется не использовать счет для транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют».
Согласно данным посредников, новые условия действуют с 2 ноября. Ограничений на входящие SWIFT-переводы нет. Собеседник издания отмечает, что исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от 10 тыс. долларов и только «при подтверждении необходимости операции».
Ужесточение связано с тем, что россияне могут использовать счета в Denizbank как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организациях других стран, а также при покупке криптовалют, сообщает один из источников РБК.
Он добавляет, что правила, которые запрещают проводить исходящие переводы, действовали и раньше, но озвучивались клиентам только устно, поэтому их часто нарушали.