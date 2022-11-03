В Воронеже появились конфеты с портретом Владимира Путина. Их продают по 5000 рублей за килограмм

В Воронеже в продаже появились конфеты с изображением президента России Владимира Путина на обертке. Об этом сообщил портал Medialeaks.
Конфеты, как утверждается на упаковке, выполнены вручную. За килограмм таких сладостей на рынке «Воронежский» предлагают заплатить 4950 рублей. На сайте производителя трюфели «Президент» стоят 3770 рублей за килограмм.
«В нашей стране слово „Президент“ превратилось из номинального в конкретное и значимое. Оно стало внушать людям уважение и признание силы, гордость за свою страну и своего лидера», — отметили на сайте Golden Candies.
Там подчеркнули, что кондитеры в конфетах «постарались отразить определяющие черты главы государства»: самообладание, спокойствие и харизматичность, а также беспристрастность, непредсказуемость и остроумие.
В состав сластей вошел темный шоколад, имбирь, перец чили и мадагаскарская ваниль. Срок годности трюфелей составляет четыре месяца, вес каждой конфеты — 12,5 грамм. Впервые конфеты «Президент» были выпущены в 2017 году к 65-летию Владимира Путина.
«Цена какая‑то непатриотичная», — прокомментировала юбилейные трюфели одна из посетительниц рынка «Воронежский». Другой покупатель поинтересовался: «Они из золота сделаны? Или сам Путин каждую конфетку заворачивал?»