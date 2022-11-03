СМИ: российский офис Farfetch закрывается и сокращает всех сотрудников

Российский офис одной из крупнейших онлайн-площадок по продаже дизайнерской одежды Farfetch закрывается, пишет The Blueprint со ссылкой на источники в компании.
Собеседники издания также сообщили, что маркетплейс сокращает всех сотрудников в России. В разделе «Карьера» The Blueprint появилось сообщение, что Вахтанг Акиртава, ранее занимавший пост управляющего и операционного директора Farfetch в России, перешел на позицию управляющего директора в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Farfetch запустился в 2007 году, в Россию пришел в 2015-м и работал по модели, согласно которой он не закупает товар, а размещает продукцию бутиков-партнеров по всему миру. Сейчас их более семи сотен, включая один из первых концептуальных магазинов 10 Corso Como и люксовый универмаг Harvey Nichols.
3 марта онлайн-площадка приостановила доставку заказов в Россию из‑за рубежа. Для российских покупателей на площадке остался доступен ассортимент только тех магазинов, что расположены внутри страны. Затем на сайте появилась заглушка, которая не позволяет российским пользователям делать заказы. Сейчас в тексте указано: «Из‑за сложившейся ситуации мы временно не доставляем заказы в Россию».