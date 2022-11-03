СМИ: российский офис Farfetch закрывается и сокращает всех сотрудников

Farfetch запустился в 2007 году, в Россию пришел в 2015-м и работал по модели, согласно которой он не закупает товар, а размещает продукцию бутиков-партнеров по всему миру. Сейчас их более семи сотен, включая один из первых концептуальных магазинов 10 Corso Como и люксовый универмаг Harvey Nichols.