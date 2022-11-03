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Академия имени Гнесиных запустит собственный музыкальный лейбл
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

Российская академия музыки имени Гнесиных запустит собственный лейбл под названием «Дом Гнесиных». Об этом сообщил ТАСС.

Лейбл будет работать с музыкантами, исполняющими академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку. В первую очередь «Дом Гнесиных» намерен дистрибутировать композиции студентов академии.

«Мы обязательно будем работать со студентами, начинающими свой профессиональный путь в мире музыки. Этим ребятам будут помогать студенты-менеджеры, для которых работа на лейбле станет частью практики», — рассказали в вузе.

В планах «Дома Гнесиных» — «собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла».

У лейбла будет три подразделения в соответствии с музыкальными направлениями, которые выбирают артисты. В ближайшие полгода проект займется менеджментом и SMM музыкантов. В 2023 году компания включит в свои услуги продюсирование видеоконтента.

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