Считавшаяся копией полотна Рембрандта картина оказалась действительно его работой

Музей Бредиуса в Гааге установил, что полотно «Воздвижение креста», почти столетие находившееся в его собрании, принадлежит кисти голландского живописца Рембрандта ван Рейна. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Музей приобрел работу около века назад (точная дата не называется), полагая, что это полотно Рембрандта. В 1969 году исследователи поставили происхождение картины под сомнение — в результате голландец перестал считаться ее автором.
Ее начали приписывать неизвестному последователю мастера и считать копией аналогичного холста Рембрандта, находящегося в собрании Старой пинакотеки в Мюнхене. Это произведение — на иллюстрации.
Все еще раз изменилось, когда хранящимся в Гааге «Воздвижением креста» заинтересовался экс-главный куратор античного искусства в музее Бойманса-ван Бенингена в Роттердаме Жерун Гилтай. Он обратил внимание на полотно во время работы над книгой о произведениях, которые в разные периоды считали принадлежащими кисти Рембрандта.
Картину начали исследовать совместно с амстердамским Рейксмузеумом. «Мы быстро договорились, — говорит Гилтай. — Это мог быть только Рембрандт. Пусть перед нами и небрежно написанный эскиз маслом по дереву, но это настоящая работа мастера XVII века».
Специалисты исследовали дерево и установили, что полотно было написано между 1642 и 1645 годами, примерно через десять лет после аналогичной картины, находящейся в Мюнхене. Теперь оно выставлено в гаагском музее.
Воздвижение креста — библейский сюжет, который описывают авторы всех четырех канонических Евангелий: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Другая знаменитая работа североевропейского барокко на эту тему — «Воздвижение креста Господня» Питера Пауля Рубенса.