Считавшаяся копией полотна Рембрандта картина оказалась действительно его работой

Все еще раз изменилось, когда хранящимся в Гааге «Воздвижением креста» заинтересовался экс-главный куратор античного искусства в музее Бойманса-ван Бенингена в Роттердаме Жерун Гилтай. Он обратил внимание на полотно во время работы над книгой о произведениях, которые в разные периоды считали принадлежащими кисти Рембрандта.