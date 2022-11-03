Агентство Regnum сообщило о смене главного редактора

«Если он [новый генеральный директор] хочет, пусть приходит на место работы. По вызову я ездить не буду. Я буду внимательно анализировать, как новая власть будет вести себя со мной, потому что если она так ведет себя со мной, то как она будет вести себя с сотрудниками?» — сказал Колеров.