Агентство Regnum сообщило о смене главного редактора

Исполняющим обязанности главного редактора информационного агентства Regnum стал Александр Григорьев, долгие годы занимавший этот пост Модест Колеров освобожден от полномочий, сообщили представители ООО «Регнум», которое является учредителем агентства. Их цитирует «Интерфакс», однако не приводит данные, о каком именно Григорьеве идет речь.
Накануне Regnum приостановило вещание, а экс-главред заявил о «рейдерском захвате» агентства. В ООО «Регнум» утверждают: «Заявления Модеста Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности».
Там добавляют: «Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства».
Согласно данным кэша страниц сайта Regnum (на момент публикации недоступен) и информации из базы «Спарк-Интерфакс», гендиректором ООО «Регнум» является Юлия Крижанская. Колеров заявил, что на ее место «без объяснения причин» поставили «человека с „РЕН ТВ“».
По словам бывшего главного редактора, по поводу кадровых перестановок с ним никто не связывался напрямую, но через секретаря он получил приглашение на встречу, которая была намечена на сегодня, 3 ноября. На нее Колеров приходить отказался.
«Если он [новый генеральный директор] хочет, пусть приходит на место работы. По вызову я ездить не буду. Я буду внимательно анализировать, как новая власть будет вести себя со мной, потому что если она так ведет себя со мной, то как она будет вести себя с сотрудниками?» — сказал Колеров.