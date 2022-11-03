Команда Ural Music Night даст гранты молодым музыкантам

Организаторы фестиваля Ural Music Night в четвертый раз проведут в Екатеринбурге конференцию, профессиональную ярмарку и музыкальный шоукейс New/Open Showcase Festival, а участники события могут получить денежную поддержку. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Обладатели 30 лучших заявок выступят на New/Open 10–12 февраля 2023 года. Каждый проект претендует на грант до 300 000 рублей. Цели — реализация творческих проектов. Например, съемка клипа, запись альбома, организация концерта или фестиваля.
Оценки будут выносить эксперты фестиваля на основе выступления группы, защиты проекта и ответов на вопросы. Заявки могут подавать музыканты в возрасте от 16 до 35 лет. Стать кандидатом на получение гранта можно до 20 ноября — заявку нужно оставить на сайте фестиваля.
Организаторы дают совет, который, как они говорят, поможет наиболее успешно заполнить заявку. Они рекомендуют пройти два бесплатных тематических курса: «New/Open 2021» в видеоформате на ютьюбе и «Как зарабатывать на музыке» на платформе «Мастера».
«Прохождение последнего даст вам возможность побороться не только за место на фестивале, но и за оплаченную дорогу в Екатеринбург и проживание в городе. Это именно те призы, которые получит от „Мастеров“ лучший студент курса», — говорят в New/Open.
В прошлом году гранты получили 10 проектов победителей фестиваля — групп Pole, The OMY, «Парнишка», Hodíla Ízba, «Где‑то там», Low Kick Collective, «Созвездие Отрезок», «Андреграунд», «Васса Железнова» и Iyulina.