Реклама
Новости
Infiniti уходит с российского рынка
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:53

Японская марка автомобилей Infinity объявила об уходе с российского рынка. Об этом компания заявила на своей официальной страничке во «ВКонтакте».

«Мы в Infinity с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい, или itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“», — сказано в сообщении производителя.

Компания заявила, что, несмотря на уход из России, продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей в рамках условий гарантии. «И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи», — подчеркнули в Infinity.

9 марта компания решила временно приостановить поставки новых автомобилей в Россию. На тот момент дилеры обладали достаточным запасом автомобилей.

По данным АЕБ, в феврале Infinity продала в России 262 автомобиля. Это на 46% больше показателей за аналогичный период в прошлом году.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»