Infiniti уходит с российского рынка

Японская марка автомобилей Infinity объявила об уходе с российского рынка. Об этом компания заявила на своей официальной страничке во «ВКонтакте».
«Мы в Infinity с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい, или itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“», — сказано в сообщении производителя.
Компания заявила, что, несмотря на уход из России, продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей в рамках условий гарантии. «И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи», — подчеркнули в Infinity.
9 марта компания решила временно приостановить поставки новых автомобилей в Россию. На тот момент дилеры обладали достаточным запасом автомобилей.
По данным АЕБ, в феврале Infinity продала в России 262 автомобиля. Это на 46% больше показателей за аналогичный период в прошлом году.