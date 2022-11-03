Infiniti уходит с российского рынка

«Мы в Infinity с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい, или itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“», — сказано в сообщении производителя.