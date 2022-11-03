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Рога носорогов стали меньше из‑за браконьерства
Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Рога носорогов уменьшились, выяснили ученые, изучив фотографии различных особей за последние 140 лет. Об этом пишет Vice со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of People and Nature.

Явление объясняется тем, что животные с более короткими рогами с меньшей вероятностью будут убиты браконьерами, а значит, с большей выживут и оставят потомство.

Ведущий автор исследования Оскар Уилсон опасается, что уменьшение рогов станет причиной увеличения смертей среди животных, ведь охотникам нужно столько же трофеев, а для этого им придется убить больше носорогов.

Кроме того, эволюционные изменения могут повлиять на образ жизни этих непарнокопытных млекопитающих. Носороги используют рога в самых разных целях — от защиты своей территории до поиска партнера.

Всемирный фонд дикой природы относит носорогов к исчезающим видам, сейчас в естественной среде обитают менее 30 тыс. этих животных. Их рога используются в качестве трофеев, а во Вьетнаме и Китае — в традиционной медицине.

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