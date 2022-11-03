Рога носорогов стали меньше из‑за браконьерства

Рога носорогов уменьшились, выяснили ученые, изучив фотографии различных особей за последние 140 лет. Об этом пишет Vice со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of People and Nature.
Явление объясняется тем, что животные с более короткими рогами с меньшей вероятностью будут убиты браконьерами, а значит, с большей выживут и оставят потомство.
Ведущий автор исследования Оскар Уилсон опасается, что уменьшение рогов станет причиной увеличения смертей среди животных, ведь охотникам нужно столько же трофеев, а для этого им придется убить больше носорогов.
Кроме того, эволюционные изменения могут повлиять на образ жизни этих непарнокопытных млекопитающих. Носороги используют рога в самых разных целях — от защиты своей территории до поиска партнера.
Всемирный фонд дикой природы относит носорогов к исчезающим видам, сейчас в естественной среде обитают менее 30 тыс. этих животных. Их рога используются в качестве трофеев, а во Вьетнаме и Китае — в традиционной медицине.