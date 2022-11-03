«Победа» возобновит полеты в Армению

8 марта перевозчик полностью приостановил полеты за рубеж по рекомендации Росавиации на фоне санкций. С тех пор «Победа» оставалась единственной авиакомпанией, не возобновившей международное авиасообщение. Сейчас из зарубежных направлений перевозчик летает только в Минск из Петербурга и Москвы.