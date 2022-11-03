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«Победа» возобновит полеты в Армению
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:07

С 23 декабря «Победа» возобновит полеты в Армению. Об этом сообщает ТАСС.

Рейсы авиакомпании будут выполняться по маршруту Москва — Гюмри четыре раза в неделю.

На этой неделе «Победа» заявила, что в декабре возобновит полеты из Москвы в Стамбул, Анталью и Аланью.

8 марта перевозчик полностью приостановил полеты за рубеж по рекомендации Росавиации на фоне санкций. С тех пор «Победа» оставалась единственной авиакомпанией, не возобновившей международное авиасообщение. Сейчас из зарубежных направлений перевозчик летает только в Минск из Петербурга и Москвы.

30 октября «Аэрофлот» возобновил полеты из Москвы на таиландский остров Пхукет. Ежедневно по этому маршруту выполняются два рейса.

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РосавиацияАэрофлот
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