«Победа» возобновит полеты в Армению

Рейсы авиакомпании будут выполняться по маршруту Москва — Гюмри четыре раза в неделю.
На этой неделе «Победа» заявила, что в декабре возобновит полеты из Москвы в Стамбул, Анталью и Аланью.
8 марта перевозчик полностью приостановил полеты за рубеж по рекомендации Росавиации на фоне санкций. С тех пор «Победа» оставалась единственной авиакомпанией, не возобновившей международное авиасообщение. Сейчас из зарубежных направлений перевозчик летает только в Минск из Петербурга и Москвы.
30 октября «Аэрофлот» возобновил полеты из Москвы на таиландский остров Пхукет. Ежедневно по этому маршруту выполняются два рейса.