Экс-замминистра просвещения Марину Ракову отпустили из СИЗО

Также чиновницу обвиняют в двух эпизодах фиктивного трудоустройства. В первом случае, по версии следствия, она назначила 12 работников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС, во втором — своего гражданского мужа в «Фонд развития новых форм образования». Общая сумма ущерба оценивается в 65 млн рублей.