Экс-замминистра просвещения Марину Ракову отпустили из СИЗО

Также суд отпустил из‑под домашнего ареста ректора «Шанинки» Сергея Зуева и заменил меру пресечения на запрет определенных действий другим фигурантам дела — Максиму Инкину, Евгению Заку, Артуру Стеценко и Кристине Крючковой.
Смягчить обвиняемым меру пресечения ранее попросило следствие. Это объяснялось тем, что все они признали вину и полностью погасили ущерб от преступления, а расследование находится на финальной стадии.
Срок меры пресечения продлен на три месяца — до 7 февраля 2023 года. Фигурантам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома, за исключением двухчасовых прогулок.
По версии следствия, экс-замглавы Минпросвещения в 2019 году вместе с соучастниками похитила 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Контракты были заключены Фондом развития новых форм образования (это 100%-ная «дочка» Минпросвещения, которым тогда руководила Ракова) и «Шанинкой».
Также чиновницу обвиняют в двух эпизодах фиктивного трудоустройства. В первом случае, по версии следствия, она назначила 12 работников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС, во втором — своего гражданского мужа в «Фонд развития новых форм образования». Общая сумма ущерба оценивается в 65 млн рублей.