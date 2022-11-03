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На «Афише» появились билеты в Мариинский театр
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

«Афиша» расширила партнерство с театрами Петербурга. С октября на Afisha.ru можно приобрести билеты на репертуар свыше 20 культурных организаций Северной столицы.

Среди них — Мариинский театр, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Театр им. Ленсовета, ТЮЗ, Молодежный театр на Фонтанке, театр «Русская антреприза им. Андрея Миронова», «Балтийский дом», Театр ЛДМ и другие.

В ноябре на сценах Мариинки дадут классические постановки, такие как «Снегурочка» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского. А 11 и 12 ноября в Петербургском театре музыкальной комедии пройдет премьера пьесы «Мышеловка» по детективу Агаты Кристи. Приобрести билеты на постановки в Петербурге можно на «Афише».

На сегодняшний день платформа насчитывает более 300 партнеров по всей России. С начала осени к ней подключились Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие организации.

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