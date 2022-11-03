На «Афише» появились билеты в Мариинский театр

В ноябре на сценах Мариинки дадут классические постановки, такие как «Снегурочка» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского. А 11 и 12 ноября в Петербургском театре музыкальной комедии пройдет премьера пьесы «Мышеловка» по детективу Агаты Кристи. Приобрести билеты на постановки в Петербурге можно на «Афише».