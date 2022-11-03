Калифорнийская панк-группа NOFX опубликовала композицию «Punk Rock Cliché». Ее можно послушать здесь.
Изначально трек был написан для Blink-182 — выход песни с таким названием в 2015 году анонсировал барабанщик коллектива Трэвис Баркер. Однако релиз так и не состоялся.
Теперь фронтмен NOFX Фэт Майк уточнил детали истории. Он рассказал, что песня была написана им и гитаристом Мэттом Скибой вскоре после того, как последний заменил в Blink-182 сооснователя группы Тома ДеЛонга.
По словам Майка, лейбл посоветовал Blink-182 сделать «Punk Rock Cliché» первым синглом с альбома «California» — однако спустя несколько недель решение было отменено. О мотивировке, как говорит Майк, ему не докладывали, а дружеские отношения с Трэвисом Баркером подошли к концу.
О звучании изначального трека Blink-182 Майк отозвался так: «Я старался что было сил, но Трэвис просто дал жару. В том, что касается барабанов, он монстр. Скиба пел. Говорю серьезно, хотелось надрать им задницу, но так или иначе я думаю, что их версия лучше».
«Punk Rock Cliché» вместе с синглом «Darby Crashing Your Party» попадет на пластинку NOFX «Double Album» — она увидит свет 2 декабря. В сентябре Фэт Майк заявил, что 2023 год станет для группы последним. Финальные концерты пройдут в Лос-Анджелесе: «Там мы начали, там и закончим».