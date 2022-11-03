О звучании изначального трека Blink-182 Майк отозвался так: «Я старался что было сил, но Трэвис просто дал жару. В том, что касается барабанов, он монстр. Скиба пел. Говорю серьезно, хотелось надрать им задницу, но так или иначе я думаю, что их версия лучше».