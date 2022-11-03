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В Mutabor покажут четыре документалки Beat Film Festival
Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

В московском клубе Mutabor пройдет серия кинопоказов фестиваля документального кино Beat Film Festival. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Откроет программу 18 ноября фильм ирландского режиссера и военного фотографа Шеймаса Мерфи «Пи Джей Харви: A Dog Called Money». Вместе с певицей он отправился в Афганистан, Косово и Вашингтон, где Пи Джей Харви искала сюжеты будущих песен. Начало сеанса в 20.00.

Всего в программе 4 фильма: 25 ноября в Mutabor покажут «Берлинского фейсконтрольщика», 16 декабря — «Заткнись и играй на рояле», 5 января — «Создавая волны: Искусство звука в кино». Все картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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