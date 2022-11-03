В Mutabor покажут четыре документалки Beat Film Festival

Всего в программе 4 фильма: 25 ноября в Mutabor покажут «Берлинского фейсконтрольщика», 16 декабря — «Заткнись и играй на рояле», 5 января — «Создавая волны: Искусство звука в кино». Все картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.