На Филевской линии метро установили ароматизаторы с запахами сакуры и орегано

В Москве завершился пилотный проект по ароматизации воздуха на Филевской линии метро. Об этом пишут РИА «Новости».
Теперь на Филевской линии работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам.
«Там работают больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. Аромат называется „Метро Москвы“», — рассказали в метрополитене.
В 2019 году во время проведения пилотного проекта 90% опрошенных пассажиров сказали, что предпочтут ароматизированный вагон обычному, больше всего им понравился аромат сакуры (за него проголосовали почти 100% респондентов).
Тогда «Афиша Daily» решила, что выбор ароматов был абсолютно безыдейным, провела работу над ошибками и предложила другие запахи, подходящие веткам метро — культурно и исторически.