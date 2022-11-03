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На Филевской линии метро установили ароматизаторы с запахами сакуры и орегано
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

В Москве завершился пилотный проект по ароматизации воздуха на Филевской линии метро. Об этом пишут РИА «Новости».

Теперь на Филевской линии работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам.

«Там работают больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. Аромат называется „Метро Москвы“», — рассказали в метрополитене.

В 2019 году во время проведения пилотного проекта 90% опрошенных пассажиров сказали, что предпочтут ароматизированный вагон обычному, больше всего им понравился аромат сакуры (за него проголосовали почти 100% респондентов).

Тогда «Афиша Daily» решила, что выбор ароматов был абсолютно безыдейным, провела работу над ошибками и предложила другие запахи, подходящие веткам метро — культурно и исторически.

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