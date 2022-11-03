В Госдуме предложили создать Министерство информации и пропаганды

«Что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, Министерство информации и пропаганды», — заявил Гурулев на пресс-конференции.
По его мнению, такое министерство должно заняться всем — «от информационного противоборства вплоть до фейкомета». «Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — задается вопросом депутат.
При этом Гурулев считает, что россияне адаптировались к информационной войне и научились различать фейки, не доверяя первичной информации.
В данный момент только в одной стране мира — КНДР — есть государственный орган, открыто заявляющий своей целью распространение пропаганды. Подобные министерства и департаменты создавались в XX веке в тоталитарных государствах, включая нацистскую Германию, фашистскую Италию, франкистскую Испанию, Бразилию периода диктатуры, Советский Союз и Китай. Самый известный аналог в художественных произведениях — Министертсво правды из романа «1984» Джорджа Оруэлла.