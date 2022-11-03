В России появился сайт с рейтингом колоний и СИЗО

«Ни в одной стране мира нет таких органов общественного контроля за местами принудительного содержания, как в РФ. Я общался с разными правозащитниками из Скандинавии, Германии, США. Мы пришли к выводу, что большинство наших пенитенциарных учреждений находятся на уровне европейских, а местами даже лучше, чем они», — сказал он.