В России появился сайт с рейтингом колоний и СИЗО

На этом сайте все люди, причастные к пенитенциарной системе, могут обсуждать уровень соблюдения прав человека, сравнивать одно место с другим и обращаться к руководству учреждений и правозащитным организациям для решения тех или иных проблем.
На ресурсе также будут публиковаться нормативные документы, которые необходимы для жизнедеятельности заключенных и взаимодействия между ними и их родственниками.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что позже запустится и мобильное приложение.
«Ни в одной стране мира нет таких органов общественного контроля за местами принудительного содержания, как в РФ. Я общался с разными правозащитниками из Скандинавии, Германии, США. Мы пришли к выводу, что большинство наших пенитенциарных учреждений находятся на уровне европейских, а местами даже лучше, чем они», — сказал он.
Мельников подчеркнул, что в будущем планируется распространение проекта на весь мир. Для этого правозащитники рассчитывают привлечь к деятельности сайта зарубежных коллег.
В октябре 2021 года Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях.
Последний архив с записями пыток в тюрьмах в Красноярске (в 2016–2019 годах), Забайкалье и Приморском крае Gulagu.net выложил 14 декабря. Объем архива — 200 гигабайт.
На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников УФСИН.