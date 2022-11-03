«Ласковый май» воссоздадут в новом составе

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что группа будет воссоздана в новом составе. Его слова передает ТАСС.
По его словам, в коллектив войдут молодые ребята, «которые будут работать». Персонально для них будет создана страничка в соцсетях.
Продюсер добавил, что все видео о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только на ютьюб-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май». Все остальные материалы будут удалены из интернета в течение ближайшего времени.
В июне ушел из жизни солист коллектива Юрий Шатунов. Причиной стал обширный инфаркт. Специально для «Афиши Daily» музыкальный критик Антон Вагин объяснил, в чем была главная заслуга Шатунова как певца и секс-символа.