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«Ласковый май» воссоздадут в новом составе
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:56

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что группа будет воссоздана в новом составе. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в коллектив войдут молодые ребята, «которые будут работать». Персонально для них будет создана страничка в соцсетях.

Продюсер добавил, что все видео о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только на ютьюб-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май». Все остальные материалы будут удалены из интернета в течение ближайшего времени.

В июне ушел из жизни солист коллектива Юрий Шатунов. Причиной стал обширный инфаркт. Специально для «Афиши Daily» музыкальный критик Антон Вагин объяснил, в чем была главная заслуга Шатунова как певца и секс-символа.

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Андрей РазинЮрий Шатунов
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