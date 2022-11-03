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Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:27

За девять месяцев 2022 года оборот крупнейшего в России маркетплейса Wildberries увеличился на 95% год к году — до 1,1 трлн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, что на 83% больше, чем за девять месяцев 2021-го.

Наибольшие объемы продаж за девять месяцев отмечены в категориях:

  • одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд рублей, рост на 70% год к году);
  • товары для дома и дачи (159 млрд рублей, +136%);
  • детские товары (117,4 млрд рублей, +59%);
  • бытовая техника и электроника (90,9 млрд рублей, +93%);
  • косметика и парфюмерия (90,1 млрд рублей, +94%).

В январе — сентябре Wildberries инвестировал 20,8 млрд рублей в строительство новых логистических центров и открытие пунктов выдачи заказов. Компания планирует вложить еще 9,4 млрд рублей в это направление.

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