Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Блогер-пранкер Эдвард Бил вышел из колонии общего режима, где провел полгода по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеграм-канал Дианы Биль, жены блогера, где появилось видео с ее мужем.
В марте Пресненский суд Москвы приговорил Била к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Адвокат блогера тогда отмечал, что, учитывая срок, проведенный его подзащитным под домашним арестом, блогер выйдет на свободу через полгода.
Эдвард Бил устроил крупное ДТП недалеко от Смоленской площади 1 апреля 2021 года. Его спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.
Женщину — водительницу «фольксвагена», на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Бил полностью выплатил ей компенсацию в размере 11 млн рублей.