Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Блогер-пранкер Эдвард Бил вышел из колонии общего режима, где провел полгода по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеграм-канал Дианы Биль, жены блогера, где появилось видео с ее мужем.