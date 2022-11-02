В Уфе арестовали четырех студентов по обвинению в терроризме. Медведев призвал «не цацкаться» с ними

«Если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни. В современной России действует мораторий на смертную казнь. <…> Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — добавил Медведев.