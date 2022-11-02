В Уфе арестовали четырех студентов по обвинению в терроризме. Медведев призвал «не цацкаться» с ними

В Уфе четырех студентов арестовали по обвинению в организации теракта. 18-летним Фаррухжону Зокирову, Мустафе Шахбазову, Эмину Садыгову и 17-летнему брату последнему вменяют попытки вывести из строя железнорожное сообщение, сообщил «Коммерсант».
По версии следствия, молодые люди как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге. Они якобы подожгли пост секционирования, пункт управления разъединения контактной сети и четыре релейных шкафа.
Таким образом студенты, как считает обвинение, выступали против спецоперации на территории Украины и рассчитывали дестабилизировать работу органов власти в Башкирии. Предполагаемые преступления произошли на перегонах Черниковка-Шакша и Дема-Блокпост.
Всех четверых фигурантов дела Советский райсуд Уфы заключил под стражу до 28 декабря. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Обвинения в адрес студентов вызвали эмоциональную реакцию у бывшего президента России Дмитрия Медведева, в данный момент занимающего пост зампреда Совбеза страны. Он назвал обвиняемых «уродами» и «жовто-блакитными диверсантами».
«Мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают „наши“, с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты», — написал политик в своем телеграм-канале.
Медведев предложил «вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками <…> никто не цацкался». Экс-президент пояснил, что «предателей» расстреливали без суда и следствия.
«Если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни. В современной России действует мораторий на смертную казнь. <…> Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — добавил Медведев.