Куклу инопланетянина из фильма Спилберга продадут на аукционе

Механическую куклу пришельца из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года продадут на аукционе «Icons and Idols: Hollywood auction». Об этом сообщил The Guardian.
За оригинальную модель, которую можно было увидеть в картине, предполагают выручить около 3 млн долларов. Ее выставят на торги по случаю 40-летия киноленты. The Guardian называет куклу «инженерным шедевром».
Инопланетянин был создан итальянским дизайнером Карло Рамбалди. Механизм пришельца позволяет ему выполнять 85 движений — на съемках фильма они осуществлялись с помощью 12 профессиональных кукловодов.
Помимо модели ET, на аукцион, организованный Julien’s Auctions и Turner Classic Movies, выставят и другие памятные вещи: иллюстрации к «Инопланетянину», миниатюра пришельца, выполненная для утверждения дизайна персонажа, метлы и предметы костюмов из франшизы «Гарри Поттер».
Аукцион состоится в Беверли-Хиллз 17 и 18 декабря, его можно будет посмотреть в прямом эфире.