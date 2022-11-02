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Куклу инопланетянина из фильма Спилберга продадут на аукционе
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

Механическую куклу пришельца из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года продадут на аукционе «Icons and Idols: Hollywood auction». Об этом сообщил The Guardian.

За оригинальную модель, которую можно было увидеть в картине, предполагают выручить около 3 млн долларов. Ее выставят на торги по случаю 40-летия киноленты. The Guardian называет куклу «инженерным шедевром».

Инопланетянин был создан итальянским дизайнером Карло Рамбалди. Механизм пришельца позволяет ему выполнять 85 движений — на съемках фильма они осуществлялись с помощью 12 профессиональных кукловодов.

Помимо модели ET, на аукцион, организованный Julien’s Auctions и Turner Classic Movies, выставят и другие памятные вещи: иллюстрации к «Инопланетянину», миниатюра пришельца, выполненная для утверждения дизайна персонажа, метлы и предметы костюмов из франшизы «Гарри Поттер».

Аукцион состоится в Беверли-Хиллз 17 и 18 декабря, его можно будет посмотреть в прямом эфире.

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