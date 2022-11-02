Реклама
Новости
«Сначала пандемия, теперь инфляция»: премьер-министр Дании подала в отставку
Юлия Онодэра
Вчера в 23:16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Политик уже уведомила королеву Маргрете о своем решении покинуть пост. Это произошло после того, как поддерживающий Фредериксен с 2019 года левоцентристский блок победил на выборах в парламент с перевесом лишь в один голос.

В связи с этим Фредериксен посчитала, что ей необходимо сформировать более широкую правящую коалицию для решения проблем в области климата, экономики и здравоохранения, а не продолжать руководить страной, опираясь на поддержку уже существующих сторонников.

«Я счастлива, горда и благодарна. Это было очень сложно — быть премьер-министром на протяжении нескольких лет: сначала пандемия, теперь инфляция. Многое указывало на то, что действующее правительство не добьется переизбрания», — заявила Фредериксен.

В будущем Фредериксен рассчитывает создать широкое коалиционное правительство, в которое войдут правоцентристские партии. По словам Reuters, эта задача может оказаться непростой, поскольку к ней скептически относятся даже союзники Фредериксен.

В 2019 году Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании в возрасте 41 года. Ее срок в качестве лидера правительства был омрачен скандалом с забоем миллионов норок во время пандемии коронавируса.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»