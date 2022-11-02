Реклама
Новости
В Татарстане запретят продажу зажигалок и энергетиков несовершеннолетним
Юлия Онодэра
Вчера в 21:17

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи в регионе зажигалок и энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ появился на сайте главы субъекта.

Из его текста следует, что через 10 дней в республике нельзя будет продавать в розницу безалкогольные тонизирующие напитки и товары, содержащие сжижженный углеводородный газ.

«Запрещается вовлечение несовершеннолетних в потребление безалкогольных тонизирующих напитков путем покупки для них либо передачи им таких напитков, предложения или требования их употреблять», — добавили в указе.

Власти также введут запрет на «вовлечение несовершеннолетних в употребление путем вдыхания сжижженного углеводородного газа» — так называемый сниффинг. Ранее о его опасности заявлял прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Нарушение новых правил будут караться штрафами. Для рядовых граждан они составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 100 до 150 тыс.

расскажите друзьям
люди
Рустам МиннихановИлдус Нафиков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»