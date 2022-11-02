Реклама
Новости
Информагентство Regnum приостановило вещание
Дарья Мельникова
Сегодня в 21:03

Информационное агентство Regnum приостановило свое вещание из‑за смены руководства в компании. Об этом сообщил главный редактор Модест Колеров.

По словам главреда, смена руководства сделала невозможным продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате. Он подчеркнул, что в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства его высоко оценил президент Владимир Путин.

Согласно открытым данным, гендиректором ООО «РЕГНУМ» является Юлия Крижанская. Колеров рассказал RTVI, что на ее место без объяснения причин поставили «человека с РЕН ТВ».

По словам главреда, по поводу кадровых перестановок с ним никто не связывался напрямую, но через секретаря он получил приглашение на встречу, которая состоится 3 ноября. На нее Колеров приходить отказался.

«Если он [новый генеральный директор] хочет — пусть приходит на место работы. По вызову я ездить не буду. Я буду внимательно анализировать, как новая власть будет вести себя со мной, потому что если она так ведет себя со мной, то как она будет вести себя с сотрудниками?» — сказал Колеров.

расскажите друзьям
люди
Владимир ПутинМодест Колеров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»