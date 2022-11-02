Информагентство Regnum приостановило вещание

Информационное агентство Regnum приостановило свое вещание из‑за смены руководства в компании. Об этом сообщил главный редактор Модест Колеров.
По словам главреда, смена руководства сделала невозможным продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате. Он подчеркнул, что в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства его высоко оценил президент Владимир Путин.
Согласно открытым данным, гендиректором ООО «РЕГНУМ» является Юлия Крижанская. Колеров рассказал RTVI, что на ее место без объяснения причин поставили «человека с РЕН ТВ».
По словам главреда, по поводу кадровых перестановок с ним никто не связывался напрямую, но через секретаря он получил приглашение на встречу, которая состоится 3 ноября. На нее Колеров приходить отказался.
«Если он [новый генеральный директор] хочет — пусть приходит на место работы. По вызову я ездить не буду. Я буду внимательно анализировать, как новая власть будет вести себя со мной, потому что если она так ведет себя со мной, то как она будет вести себя с сотрудниками?» — сказал Колеров.