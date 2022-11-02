За семь лет доля россиян, верящих в гороскопы, сократилась в два раза

В два раза чаще доверяют звездам молодые россияне в возрасте 18–24 лет (27% против 13% среди людей старшего возраста). Среди женщин процент любителей астрологии (21%) почти в три раза больше, чем среди мужчин (8%).
Если говорить о других ненаучных и мистических областях, то в способность предсказывать судьбу верят 28% россиян (46% не верят), в колдовство и порчу — 25% (51% не верит), в возможность говорить с душами умерших — 12% (60% отрицают такую способность).
В то же время доля россиян, которые верят во все сразу — и в колдовство, и в предсказания, и в спиритизм, и звездам, — 4%. А процент отрицающих все перечисленное — 30%. Остальные 66% верят частично в некоторые вещи.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым доля россиян, положительно оценивающих западную культуру и демократию, сократилась почти вдвое за 22 года. Если в 2000 году так считали 55% россиян, то сейчас — лишь 30%.