Netflix показал трейлер норвежского фильма «Тролль». Он выйдет 1 декабря

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер норвежского фильма «Тролль», который выйдет на платформе 1 декабря.
Ролик продемонстрировал, как пожилая пара из уютной деревушки в горах Норвегии столкнулась с неожиданной опасностью. Их дом разрушила неведомая сила, которая оказалась пробудившимся ото сна древним чудовищем — троллем.
К расследованию произошедшего привлекли ученого Нору Тидеманн, специалиста по древним ископаемым. Она обнаружила страшную правду об источнике разрушений и, как показал трейлер, одной из первых столкнулась с троллем лицом к лицу.
В одном из эпизодов видео девушка убегает от монстра, которого считала сказочным существом из скандинавских легенд. По сюжету Норе и другим героям фильма предстоит справиться с троллем и защитить свою страну и самих себя.
Опасность, которую несет чудовище, станет все серьезнее, когда тролль доберется до столицы страны Осло. В трейлере показано, как каменный монстр разрушает мосты и дома, уничтожает улицы и ловит военные вертолеты.
«Тролля» снял режиссер Руар Утхеуг, известный по картине «Tomb Raider: Лара Крофт». Он задумал кино о троллях более 20 лет назад и наконец реализовал его вместе со специалистами из Netflix и Motion Blur.
Продюсерами «Тролля» выступили Эспен Хорн и Кристиан Странд Синкеруд — ранее они работали над картиной «Театр трупов», также выпущенной Netflix. Сценарий «Тролля» написал Эспен Аука.
В фильме снялись Ине Мари Вильманн («Белый лебедь»), Мэдс Шогорд Петтерсен («Эспен в поисках Золотого замка»), Ким С.Фальк-Йергенсен («Остаться в живых-3»), Гард Б.Эйдсволль («Детектив Вистинг») и Пол Ричард Лундберг («Призывники»).
Ранее Netflix опубликовал тизер хоррора. В нем рассказывается подробнее о существах из норвежского фольклора. В частности, утверждается, что они сделаны «из земли и камней», имеют «покрытые снегом сердца и обледеневшие кости» и бодрствуют по ночам.