Реклама
Новости
Билли Боб Торнтон, Ке Хюи Кван и Энтони Маки снимутся в фильме братьев Руссо «Электрический штат»
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:21

Джанкарло Эспозито («Мандалорец»), Ке Хюи Кван («Все везде и сразу»), Энтони Маки («Сокол и Зимний Солдат») и Билли Боб Торнтон («Серый человек») сыграют в грядущем фильме Джо и Энтони Руссо под названием «Электрический штат». Об этом сообщает Variety.

Действие картины развернется в альтернативной Америке середины 1990-х. Героиня Милли Бобби Браун вместе с доктором и контрабандистом в исполнении Ке Хюи Квана и Криса Пратта отправится на поиски своего пропавшего брата. Роль антагониста по имени Маршал сыграет Эспозито, а Маки и Торнтон озвучат в фильме роботов.

Фильм является адаптацией романа писателя Симона Сталенхага. Сценаристы картины Кристофер Маркус и Стивен МакФили впервые обнаружили книгу на «Кикстартере» и адаптировали ее повествование в научно-фантастическое приключение.

Компания AGBO, которая отвечает за производство грядущей ленты, подошла к проекту с перспективой создания и других спин-оффов.

расскажите друзьям
люди
Билли ТорнтонЭнтони МакиЭнтони РуссоДжанкарло ЭспозитоБобби БраунКрис ПраттКристофер МаркусСтивен Макфили
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»