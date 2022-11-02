Билли Боб Торнтон, Ке Хюи Кван и Энтони Маки снимутся в фильме братьев Руссо «Электрический штат»

Джанкарло Эспозито («Мандалорец»), Ке Хюи Кван («Все везде и сразу»), Энтони Маки («Сокол и Зимний Солдат») и Билли Боб Торнтон («Серый человек») сыграют в грядущем фильме Джо и Энтони Руссо под названием «Электрический штат». Об этом сообщает Variety.
Действие картины развернется в альтернативной Америке середины 1990-х. Героиня Милли Бобби Браун вместе с доктором и контрабандистом в исполнении Ке Хюи Квана и Криса Пратта отправится на поиски своего пропавшего брата. Роль антагониста по имени Маршал сыграет Эспозито, а Маки и Торнтон озвучат в фильме роботов.
Фильм является адаптацией романа писателя Симона Сталенхага. Сценаристы картины Кристофер Маркус и Стивен МакФили впервые обнаружили книгу на «Кикстартере» и адаптировали ее повествование в научно-фантастическое приключение.
Компания AGBO, которая отвечает за производство грядущей ленты, подошла к проекту с перспективой создания и других спин-оффов.