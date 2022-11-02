Билли Боб Торнтон, Ке Хюи Кван и Энтони Маки снимутся в фильме братьев Руссо «Электрический штат»

Действие картины развернется в альтернативной Америке середины 1990-х. Героиня Милли Бобби Браун вместе с доктором и контрабандистом в исполнении Ке Хюи Квана и Криса Пратта отправится на поиски своего пропавшего брата. Роль антагониста по имени Маршал сыграет Эспозито, а Маки и Торнтон озвучат в фильме роботов.