Журналистку и автора блога «Адские бабки», обвиняемую в вымогательстве, перевели под домашний арест

Кузьминский суд Москвы перевел под домашний арест журналистку и администратора телеграм-канала «Адские бабки» Ольгу Чурилову. Об этом сообщает ТАСС.
Чурилова обвиняется по пункту «б» части третьей статьи 163 УК о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Она пробудет под домашним арестом до 7 декабря.
По этому делу также арестованы и другие администраторы телеграм-канала Александра Баязитова и Ольга Архарова. Баязитова не признала свою вину, Архарова признала ее частично, а Чурилова — в полном объеме и раскаялась в содеянном. Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков. В чем именно выразилось вымогательство, следствие не установило.
Девушек задержали по делу о вымогательстве 10 августа. Тогда Баязитова заявила, что через «Промсвязьбанк» финансировался гособоронзаказ. «В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — заметила журналистка.