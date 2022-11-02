Журналистку и автора блога «Адские бабки», обвиняемую в вымогательстве, перевели под домашний арест

По этому делу также арестованы и другие администраторы телеграм-канала Александра Баязитова и Ольга Архарова. Баязитова не признала свою вину, Архарова признала ее частично, а Чурилова — в полном объеме и раскаялась в содеянном. Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков. В чем именно выразилось вымогательство, следствие не установило.