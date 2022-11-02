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Талибы* в Афганистане создали женское подразделение полиции
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:32

Правящий в Афганистане «Талибан» сформировал женское подразделение МВД для разгона протестов. Об этом сообщает афганское агентство TOLOnews и РИА «Новости».

Согласно заявлению министерства, 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении. Какие они занимают должности, не уточняется. Эксперты считают, что их будут использовать для противодействия протестам женщин. Судя по видео, публикуемом в СМИ, женщинам выдают щиты и шлемы, которые полиция обычно использует при разгоне демонстраций.

«Это одна из тактик „Талибана“, чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. „Талибан“ делает это, чтобы держать под контролем [общественную] реакцию на жестокость по отношению к женщинам», — заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.

Ранее в октябре недовольные студентки университета в провинции Бадахшан и в столице Кабуле выходили на демонстрации после того, как талибы не пускали некоторых девушек в учебные заведения под предлогом отсутствия хиджаба и отчисляли.

По данным TOLOnews, после прихода талибов к власти в Афганистане число сотрудниц в силовых ведомствах Афганистана резко сократилось. При предыдущем правительстве в подразделениях МВД работало более 4000 женщин.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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