Талибы* в Афганистане создали женское подразделение полиции

Согласно заявлению министерства, 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении. Какие они занимают должности, не уточняется. Эксперты считают, что их будут использовать для противодействия протестам женщин. Судя по видео, публикуемом в СМИ, женщинам выдают щиты и шлемы, которые полиция обычно использует при разгоне демонстраций.