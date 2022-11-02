Дуато решил максимально приблизить сюжет балета по музыке Людвига Минкуса к роману Сервантеса и перенес действие из Барселоны на родину Дон Кихота, в Ла-Манчу. Этот регион расположен в Центральной Испании, на окруженной горами равнине, и ассоциируется с рыцарями, замками и ветряными мельницами.