В Михайловском театре пройдут показы спектакля «Идальго из Ла-Манчи» — обновленной версии знаменитого балета по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» от хореографа Начо Дуато. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Дуато решил максимально приблизить сюжет балета по музыке Людвига Минкуса к роману Сервантеса и перенес действие из Барселоны на родину Дон Кихота, в Ла-Манчу. Этот регион расположен в Центральной Испании, на окруженной горами равнине, и ассоциируется с рыцарями, замками и ветряными мельницами.
В центре спектакля — по-прежнему история любви молодой испанки Китерии и влюбленного в нее бедного крестьянина Базилио. Но есть значительное отличие — впервые в истории хореографических интерпретаций романа Дон Кихот теперь будет полноправным действующим лицом, а не персонажем, объединяющим эпизоды балета.
Декорации к новому балету, вдохновленные архитектурой и пейзажами Ла-Манчи, а также творчеством испанского художника Хулио Ромеро де Торреса, создал Джаффар Чалаби.
Первые показы «Идальго из Ла-Манчи» в Михайловском театре состоятся 18 и 19 ноября. Также постановку можно будет посмотреть 13, 14 и 16 декабря. Билеты — на сайте «Афиши».