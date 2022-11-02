Армия США использовала HIMARS, чтобы осыпать детей конфетами на Хеллоуин

Большинству пользователей ролик показался крутым, но некоторые сочли его неуместным. «Я единственный, кто находит это мрачным и совершенно неуместным… Орудийная система, предназначенная для массовых убийств (включая кассетные боеприпасы с сотнями бомб и десятками тысяч осколков), используется для стрельбы по детям конфетами?» — написал @TheodorHStorm.