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Армия США использовала HIMARS, чтобы осыпать детей конфетами на Хеллоуин
Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

В военном гарнизоне армии США Форт Силл, который находится в штате Оклахома, нашли незаурядное применение систем залпового огня HIMARS (тех самых, что стали одним из ключевых орудий Украины в военном конфликте с Россией).

На Хеллоуин военные зарядили артиллерийскую систему конфетами и осыпали ими детей. «А вы думали, мы можем как‑то по-другому раздавать конфеты детям на Хеллоуин? Огневая цель!» — подписано видео в твиттере Форта Силл.

Большинству пользователей ролик показался крутым, но некоторые сочли его неуместным. «Я единственный, кто находит это мрачным и совершенно неуместным… Орудийная система, предназначенная для массовых убийств (включая кассетные боеприпасы с сотнями бомб и десятками тысяч осколков), используется для стрельбы по детям конфетами?» — написал @TheodorHStorm.

Несколько комментаторов заявили, что пост военных — самое американское, что они видели.

Как отмечает Vice, на военной базе в Оклахоме живут около 10 тыс. человек — это солдаты со своими семьями. В Форте Силл находится школа полевой артиллерии армии США, где учат обращаться с таким оружием, как HIMARS.

HIMARS — американские реактивные системы залпового огня на колесном шасси, которые стали важным фактором в российско-украинском конфликте. Сейчас на вооружении у Украины около 20 HIMARS, США обещали поставить ей еще 18 установок.

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