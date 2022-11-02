Армия США использовала HIMARS, чтобы осыпать детей конфетами на Хеллоуин

В военном гарнизоне армии США Форт Силл, который находится в штате Оклахома, нашли незаурядное применение систем залпового огня HIMARS (тех самых, что стали одним из ключевых орудий Украины в военном конфликте с Россией).
На Хеллоуин военные зарядили артиллерийскую систему конфетами и осыпали ими детей. «А вы думали, мы можем как‑то по-другому раздавать конфеты детям на Хеллоуин? Огневая цель!» — подписано видео в твиттере Форта Силл.
Большинству пользователей ролик показался крутым, но некоторые сочли его неуместным. «Я единственный, кто находит это мрачным и совершенно неуместным… Орудийная система, предназначенная для массовых убийств (включая кассетные боеприпасы с сотнями бомб и десятками тысяч осколков), используется для стрельбы по детям конфетами?» — написал @TheodorHStorm.
Несколько комментаторов заявили, что пост военных — самое американское, что они видели.
Как отмечает Vice, на военной базе в Оклахоме живут около 10 тыс. человек — это солдаты со своими семьями. В Форте Силл находится школа полевой артиллерии армии США, где учат обращаться с таким оружием, как HIMARS.
HIMARS — американские реактивные системы залпового огня на колесном шасси, которые стали важным фактором в российско-украинском конфликте. Сейчас на вооружении у Украины около 20 HIMARS, США обещали поставить ей еще 18 установок.