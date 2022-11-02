Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля

Вышел новый трейлер экшена Atomic Heart от студии Mundfish. В нем появилась официальная дата выхода видеоигры — 21 февраля 2023 года.
В видео разработчики продемонстрировали множество кадров, раскрывающих детали альтернативного технологически безупречного и утопичного Советского Союза, а также показали возможности боевой системы. Игроки смогут адаптировать свой боевой стиль к каждому противнику.
- стандартное — 2499 рублей;
- золотое — 3199 рублей;
- премиум — 3599 рублей.
В стандартное издание, помимо основной игры, войдут внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». В золотом покупатели найдут Atomic Pass, открывающий доступ к будущим DLC, а также эксклюзивный скин перчатки — одного из последних подарков главному герою от ученого из лаборатории Сеченова. В премиум-версии игроки дополнительно получат уникальные внешние виды АК и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.
Релиз Atomic Heart на ПК состоится на VK Play для игроков из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Сюжет игры развивается в альтернативной версии Советского Союза. На Предприятии № 3826 происходит технический сбой: мирные роботы уничтожают сотрудников. Главный герой, майор П-3, должен проникнуть на объект, разобраться в причинах случившегося и предотвратить катастрофу.