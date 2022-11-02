Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля

В стандартное издание, помимо основной игры, войдут внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». В золотом покупатели найдут Atomic Pass, открывающий доступ к будущим DLC, а также эксклюзивный скин перчатки — одного из последних подарков главному герою от ученого из лаборатории Сеченова. В премиум-версии игроки дополнительно получат уникальные внешние виды АК и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.