Реклама
Новости
Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:38

Вышел новый трейлер экшена Atomic Heart от студии Mundfish. В нем появилась официальная дата выхода видеоигры — 21 февраля 2023 года.

В видео разработчики продемонстрировали множество кадров, раскрывающих детали альтернативного технологически безупречного и утопичного Советского Союза, а также показали возможности боевой системы. Игроки смогут адаптировать свой боевой стиль к каждому противнику.

Вместе с трейлером разработчики открыли предзаказ на видеоигру в трех изданиях:

  • стандартное — 2499 рублей;
  • золотое — 3199 рублей;
  • премиум — 3599 рублей.

В стандартное издание, помимо основной игры, войдут внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». В золотом покупатели найдут Atomic Pass, открывающий доступ к будущим DLC, а также эксклюзивный скин перчатки — одного из последних подарков главному герою от ученого из лаборатории Сеченова. В премиум-версии игроки дополнительно получат уникальные внешние виды АК и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.

Релиз Atomic Heart на ПК состоится на VK Play для игроков из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Сюжет игры развивается в альтернативной версии Советского Союза. На Предприятии № 3826 происходит технический сбой: мирные роботы уничтожают сотрудников. Главный герой, майор П-3, должен проникнуть на объект, разобраться в причинах случившегося и предотвратить катастрофу.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»