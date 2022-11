Что покупают посетители выставки «Балабанов» в Петербурге

«Цитаты из фильмов Балабанова не просто стали крылатыми выражениями, а как будто разговаривают с нами сегодняшними, добавляя новые смыслы. Поэтому сувенирный магазин на выставке „Балабанов“ вышел за рамки формата „взять на память“, а дает возможность каждому высказаться. С момента его открытия у нас наметились лидеры: чаще всего интересуются обложкой на паспорт „Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим“ и футболкой с надписью „Аre you gangsters? No, we are russians“. Выводов не будет, просто статистика», — рассказал продюсер выставки и управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев.