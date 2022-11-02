Что покупают посетители выставки «Балабанов» в Петербурге

13 октября в пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка-путешествие «Балабанов» о жизни и творчестве российского режиссера. Помимо концептуальной сценографии и арт-объектов экспозиции посетителям пришелся по душе и мерч с известными цитатами режиссера.
Организаторы рассказали, что при разработке коллекции доминантным акцентом стала фраза «Режиссер — Алексей Балабанов». Ассортимент мерча разрабатывался на разную аудиторию — от классики в виде узнаваемых кадров из фильмов до лаконичных решений, построенных на использовании известных цитат иногда в неожиданном контексте.
Так, в магазине можно найти знаменитую тельняшку, которая стала знаковой для образа Балабанова. Большую помощь при создании коллекции оказал своими идеями и работами сын режиссера Петр Балабанов.
«Цитаты из фильмов Балабанова не просто стали крылатыми выражениями, а как будто разговаривают с нами сегодняшними, добавляя новые смыслы. Поэтому сувенирный магазин на выставке „Балабанов“ вышел за рамки формата „взять на память“, а дает возможность каждому высказаться. С момента его открытия у нас наметились лидеры: чаще всего интересуются обложкой на паспорт „Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим“ и футболкой с надписью „Аre you gangsters? No, we are russians“. Выводов не будет, просто статистика», — рассказал продюсер выставки и управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев.
В сувенирном магазине посетители могут купить значки по 100 рублей, магниты от 100 рублей, обложку на паспорт — 350 рублей, носки — 450 рублей, плакаты от 250 рублей, шоперы — 800 рублей, тельняшки — 1200, футболки от 1245 рублей, свитшоты от 5000 рублей, худи — 6500. Каталог выставки обойдется в 3600, а фильмография Балабанова на DVD — 2500 рублей.