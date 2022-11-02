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Оркестр HighTime сыграет музыку из мультфильмов Disney и Pixar в тропиках ВДНХ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:49

На этой неделе в Москве оркестр HighTime исполнит композиции из знаменитых мультфильмов Disney и Pixar. Купить билеты на «Вселенную Disney» можно здесь.

Музыканты сыграют всем известные саундтреки из «Утиных историй», «Черного плаща», «Аладдина», «Русалочки», «Геркулеса», «Души», «Истории игрушек», «Рататуя», «ВАЛЛ*И», «Вверх», «Луки» и других мультфильмов. Художественный руководитель оркестра — Алексей Донской.

Концерт пройдет в оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ 6 ноября. Начало в 17.00.

Организаторы предупреждают, что в случае опоздания на концерт зрителям могут предложить места, отличные от указанных в билетах, поэтому лучше приходить заранее.

После музыки «Вселенной Disney» москвичи могут сходить на «Вселенную Ханса Циммера» и послушать музыку из «Дюны», «Интерстеллара» и «Короля Льва». Такая же возможность будет и у жителей Петербурга.

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Walt DisneyВДНХ
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