Оркестр HighTime сыграет музыку из мультфильмов Disney и Pixar в тропиках ВДНХ

Музыканты сыграют всем известные саундтреки из «Утиных историй», «Черного плаща», «Аладдина», «Русалочки», «Геркулеса», «Души», «Истории игрушек», «Рататуя», «ВАЛЛ*И», «Вверх», «Луки» и других мультфильмов. Художественный руководитель оркестра — Алексей Донской.
Организаторы предупреждают, что в случае опоздания на концерт зрителям могут предложить места, отличные от указанных в билетах, поэтому лучше приходить заранее.
После музыки «Вселенной Disney» москвичи могут сходить на «Вселенную Ханса Циммера» и послушать музыку из «Дюны», «Интерстеллара» и «Короля Льва». Такая же возможность будет и у жителей Петербурга.