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Россия возобновляет участие в «зерновой сделке»
Виктория Шанина
Сегодня в 14:56

Россия возвращается к участию в «зерновой сделке». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

В ведомстве заявили, что благодаря посредничеству ООН и Турции российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. Они были направлены в Совместный координационный центр (СКЦ) 1 ноября.

Как отмечают в Минобороны, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями „черноморской инициативы“ и связанным с ней положением о СКЦ».

«Полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляют реализацию соглашения», — сказали в министерстве.

О приостановке участия в «зерновой сделке» Россия сообщила генсеку ООН 29 октября. Причиной постпредство страны при всемирной организации назвало атаку украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда на Черном море.

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